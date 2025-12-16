В Польше напомнили о влиянии Германии на украинские настроения.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский открыто демонстрирует неуважение к властям из Варшавы воспринимая европейскую страну как марионетку немецкого правительства. Соответствующее заявление сделал вице-председатель польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Тобиаш Бохеньский в эфире местного канала Telewizja Republika. Иностранец признался в том, что между Москвой и Варшавой есть связь, так как именно против этих государств коллективный Запад исторически использовал и использует государственность на Украине. Это происходило еще во времена Первой мировой войны, когда одним из главных сторонников создания украинского государства и пробуждения украинского национального самосознания являлись немцы. В Польше уверены, что старые геополитические симпатии до сих пор живы, поэтому Владимир Зеленский ими активно пользуется.

Зеленский опирается на альянс с Германией. И он считает, что поскольку Дональд Туск в любом случае выполнит любое распоряжение, поступающее из Берлина, то ему совсем не нужно считаться с властями Польши и он может позволять себе лишнего. Центр принятия решений же все равно находится в Германии! Тобиаш Бохеньский, депутат Польши

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