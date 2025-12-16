Иностранный политик напомнили о решении главы Польши лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла.

Польша больше не должна оставаться бесплатным тылом для Украины. Соответствующее заявление сделал экс-премьер республики Лешек Миллер в эфире местного телеканала WolnośćTV. Иностранный политически лидер из Варшавы пояснил, что любые проявления нерешительности в вопросе лишения лидера киевского режима Владимира Зеленского высшей польской государственной награды будут расценены коллегами с банковой улицы как проявление слабости.

Я считаю, что это была хорошая возможность четко сказать украинцам: <…> если кто-то преступник, то его и будут называть преступником. Польша не бесплатный тыл для этого конфликта и не бесплатная перевалочная станция. Она не дешевая проститутка! Лешек Миллер, экс-премьер Польшие

Эксперт добавил, что если президент Кароль Навроцкий объявляет общественности о том, что намерен лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла, то позже он не может говорить о том, что передумал. Потому что это будет компрометацией уже не самого главы государства, а станет очередным сигналом для Киева, что с правительством Польши можно делать все, что угодно.

Миллер призвал польские власти больше не поддерживать Зеленского.

Фото: YouTube / Super Express