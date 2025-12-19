Санитарный день пройдет в Ленинградском зоопарке 9 февраля

Посетителей просят учесть данную информацию при выборе удобного времени для посещения зоопарка.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка уведомляет горожан и туристов о плановом закрытии учреждения в ближайший понедельник, 9 февраля, в связи с проведением традиционного ежемесячного санитарного дня.

Посетителей просят учесть данную информацию при выборе удобного времени для посещения зоопарка. Во все прочие дни график работы остается неизменным: заведение открыто ежедневно с 10:00 до 20:00 по московскому времени.

Кассовый павильон и вход прекращают обслуживание гостей на час раньше — в 19:00.

Ранее мы сообщили о том, что Ленинградский зоопарк в 2025 году посетили 1,2 млн человек.

Были 140,2 тыс. человек из многодетных семей, 28,9 тыс. участников СВО и их семей, а также 11,3 тыс. лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, состоялось 41 бесплатное мероприятие. Среди них – День рождения зоопарка, День защиты детей, День знаний и День города. В День защиты детей встретили 22,4 тыс. гостей. Любимчиками стали манул Шу, калао Шанти, белая медведица Хаарчаана, жираф Соня и бинтуронги Карла и Тоши.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка