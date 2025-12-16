Звезда сериалов "Жуки" и "Интерны" Татьяна Плетнева умерла в 48 лет

Предположительно, жизнь актрисы оборвалась из-за онкологического заболевания.

Артистка Татьяна Плетнева, чья фильмография насчитывала десятки работ, умерла на 49-м году жизни в больнице. Об этом сообщил в соцсетях режиссер Марат Никитин.

Предположительной причиной кончины стало тяжелое онкологическое заболевание. Актриса до последнего боролась с ним и на фоне этого заметно похудела. Тяжелый недуг диагностировали у Плетневой буквально несколько месяцев назад. Место и время проведения прощальной церемонии пока неизвестны.

За свою карьеру Татьяна Плетнева успела сыграть более чем в 200 фильмах и сериалах, среди которых такие известные зрителю проекты, как "Интерны", "Жуки", "Кухня" и "Реальные пацаны". Также она снималась в проектах "Чикатило. Финальный сезон", "Тест"", "Свидетели", "Звезды в Сибири", "Царевна-Лягушка" и других.

Ранее мы сообщили, что в 51 год умерла актриса из сериала "Слово пацана" Александра Березовец-Скачкова.

Фото: Марат Никитин/ВКонтакте