Умерла актриса из сериала "Слово пацана" Александра Березовец-Скачкова

Артистка, известная по ролям в сериалах "Слово пацана", "СуперИвановы" и "Соколова подозревает всех", скончалась 3 января.

Актриса Александра Березовец-Скачкова, сыгравшая более 90 ролей в театре, кино и на телевидении, умерла на 52-м году жизни. О её смерти 3 января сообщил отраслевой портал "КиноТеатр.ру".

Александра Березовец-Скачкова (21 марта 1973, Мурманск) окончила Школу-студию МХАТ в 1995 году, где училась у Аллы Покровской. Широкой зрительской аудитории она стала известна благодаря работам в популярных сериалах. Одной из её последних заметных ролей стал эпизод в культовом сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Также в её фильмографии значатся роли в телепроектах "СуперИвановы", "Соколова подозревает всех", "Восьмой участок" и "Арбатские тайны". Причина смерти актрисы не сообщается.

Фото: kino-teatr.ru