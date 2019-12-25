Названы дата и место прощания с телеведущим Владимиром Молчановым

Он ушел из жизни после долгой болезни.

Прощание с журналистом Владимиром Молчановым пройдет завтра, 15 мая, в 12:00 по московскому времени. Церемония состоится в церкви Космы и Дамиана в Шубине в Москве. Об этом в своем телеграм-канале написал друг телеведущего фотограф Юрий Рост

Владимира Молчанова не стало в возрасте 75 лет. Журналист скончался в больнице после долгой борьбы с болезнью. В последний путь его проводят друзья, близкие и знакомые 15 мая. Отпевание пройдет по адресу Столешников переулок дом 2-4.

Отметим, что телеведущий был особенно известен по участию в программах "Время" и "До и после полуночи". А с 2005 по 2020 год работал в программе "Рандеву с дилетантом" на "Радио Орфей". За время своего профессионального пути получил медаль "Защитнику свободной России" и неоднократно побеждал в конкурсе "ТЭФИ".

