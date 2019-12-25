Прощание с правнучкой Ленина пройдет в Митинском крематории

Прощание с правнучкой Владимира Ленина Еленой Ульяновой пройдет завтра, 13 мая, в Москве. Церемония состоится в Митинском крематории в 14:40. Об этом сообщает в пресс-служба подмосковного музея-заповедника "Горки Ленинские".

Отметим, что правнучка Ленина умерла 8 мая в возрасте 47 лет. Причиной смерти стала острая инфекция. Елена Ульянова активно занималась сохранением исторического наследия семьи. В частности, принимала участие в программах и экскурсиях музея "Горки Ленинские".

Напомним, что это уникальный мемориальный комплекс в Подмосковье, где Ленин провел последние годы жизни. Экспозицию посвятили жизни и деятельности вождя мирового пролетариата и послеоктябрьской истории России. В коллекции хранят фотографии, знамена, документы, рукописи и книги того периода.

