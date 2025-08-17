Стала известна причина смерти артиста Вадима Александрова 

Ушел из жизни заслуженный артист России Вадим Александров. Его не стало в возрасте 87 лет. Причиной стала травма головы, об этом пишет РИА Новости. На сайте "Кино-театр.ру" уточняется, что дата смерти – 8 мая.

Три дня я к нему не приезжал, а как только приехал, увидел, что он лежит головой в коридоре, у него шла кровь. Видимо, он захотел есть, пошел на кухню, поскользнулся и ударился. Пишет РИА Новости со ссылкой на источник

Также известно, что Вадим Александров боролся с онкологией. Он очень похудел и испытывал "отвращение к жизни". Артист известен зрителям по ролям в таких работах как "Папины дочки", "Как я стал русским", "Воронины", "Моя прекрасная няня" и "Экипаж".

Отметим, что в фильмографии Александрова более 150 картин. Он окончил Театральное училище имени Щепкина и служил в театре ЦДТ и в театре-студии Олега Табакова. Звания заслуженного артиста удостоился в 1994 году.

