Умер актёр дубляжа и "Бандитского Петербурга" Дмитрий Гранкин

Ему было 48 лет.

12 августа 2025 года на 49-м году жизни скончался известный российский актер Дмитрий Гранкин. Как сообщается на его официальной странице "ВКонтакте", смерть наступила в 22:30 в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность, развившаяся на фоне хронического заболевания почек. Последние полтора года актер боролся с последствиями перенесенного инсульта.

Прощание с Дмитрием Гранкиным прошло в воскресенье в Санкт-Петербурге.

Актер запомнился зрителям по ролям в популярных сериалах: "Спецназ", "Литейный" (1, 5, 8 сезоны), "Бандитский Петербург" (7-10 сезоны). Также Гранкин активно работал в дубляже, его голосом говорят герои таких картин, как "Лесная братва", "Рокки Бальбоа", "Убийцы цветочной луны" и многих других.

Коллеги и поклонники вспоминают Дмитрия как талантливого артиста и открытого человека. Его уход стал большой потерей для российского кинематографа.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге пройдёт прощание с актрисой театра и кино Анной Кузнецовой.

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Гранкин