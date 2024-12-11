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Актёр из "Убойной силы" Виктор Семеновский умер от остановки сердца
Сегодня, 8:58
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Актёр из "Убойной силы" Виктор Семеновский умер от остановки сердца

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Ему был 81 год.

В Санкт-Петербурге на 82-м году жизни скончался актер Александринского театра Виктор Семеновский. Об этом сообщила пресс-служба театра. Коллеги актёра выразили скорбь по поводу его кончины. Информация о месте и времени прощания с Виктором Семеновским будет опубликована позднее.

Виктор Семеновский был принят в труппу Александринского театра в 1969 году и за время своей работы сыграл более 70 разноплановых ролей. Он был занят в спектаклях знаменитого режиссера Валерия Фокина, таких как "Двойник", "Живой труп" и "Гамлет". В 2014 году исполнил роль Старика в спектакле "Маскарад. Воспоминания будущего".

Помимо театральной деятельности, Виктор Семеновский снимался в кино. Зрители запомнили его по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Время Синдбада", "Убойная сила", "Семейная история" и другие.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Ленфильм" устроит кинопоказы в память о Дэвиде Линче.

Фото: официальный сайт Александринского театра

Теги: актер убойной силы, виктор семеновский, остановка сердца, умер актер
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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