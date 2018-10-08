"Видел свое тело". В США мужчина ожил после остановки сердца

Житель США описал загробный мир после клинической смерти.

В США мужчина пережил остановку сердца после приема спортивной добавки. Тяжелоатлет Винни Толман пробыл мертвым 107 минут и якобы увидел загробный мир, сообщило Daily Mirror.

Спортсмен принял запрещенную добавку для бодибилдинга, после чего рухнул на пол в туалете и разбил голову. Мужчина тут же перестал дышать. По словам Толмана, он почувствовал, как парит над собственным телом. В этот момент два фельдшера пытались реанимировать его, после чего поместили в машину скорой помощи, где с пациентом находился стажер.

В этот момент Толман внезапно стал читать мысли — стажер якобы ругал себя за то, что не настоял на проверке жизненных показателей. В итоге он взял дефибриллятор и вернул спортсмена к жизни.

Американец находился в коме еще трое суток. В этот период, как он утверждает, Толман оказался в залитом светом и любовью мире, где встретил создание в белом. Оно назвало себя "проводником" и показало ему другую реальность, где даже трава была живой.

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Фото: Magnific