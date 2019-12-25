Мужчина задушил любовницу и умер рядом с ее трупом в Алабаме

Американец убил 47-летнюю возлюбленную и хотел избавиться от ее тела.

В Алабаме мужчина задушил свою возлюбленную, а потом скончался от сердечного приступа, пытаясь спрятать ее труп. Тела 44-летнего Дэниела Роббинса и Джессики Фолдс нашли в лесу, сообщило Guardian.

В местной полиции рассказали, что любовники проживали в городе Ланетт. Сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии. Судя по следам волочения Роббинс планировал спрятать тело женщины, но внезапно умер.

Результаты вскрытия показали, что Джессику Фолдс задушили. Окружной прокурор Майк Сегрест сообщил о результаты вскрытия, которые показали, что Джессику Фолдс задушили. У нее остались трое взрослых сыновей.

Ранее в Парголово женщина подожгла любовницу мужа в машине.

Фото: Magnific