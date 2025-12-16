Мелони обвинила Трампа во лжи о ее мольбах о совместном фото

Премьер-министр Италии заявила, она никогда никого ни о чем не просит.

Между США и Италией разгорелся скандал после того, как американский президент Дональд Трамп заявил о мольбах итальянского премьера Джорджи Мелони сфотографироваться с ним. Об этом сообщило Guardian.

В интервью телеканалу La7 Трамп рассказал, что Мелони якобы "умоляла" его сделать совместную фотографию, но глава Белого дома ей отказал.

Ответ Мелони не заставил себя долго ждать. Итальянский политик заявила в соцсети X, что она и ее страна никогда никого ни о чем не просят.

Мелони выразила удивление тому, что президент США так относится к своим союзникам, причем не первый раз.

Вызывает разочарование тот факт, что он не проявляет такой же решимости по отношению к врагам Запада и Соединенных Штатов, к лидерам которых он, напротив, относится с гораздо большей снисходительностью Джорджи Мелони, премьер-министр Италии

На фоне этого министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил об отмене запланированного на 21 и 22 июня визита в США. Он назвал слова Трампа оскорбительными.

Ранее Трамп раскритиковал Мелони за ее слова о неприемлемости его высказываний о Папе Римском Льве XIV.

Фото: YouTube / Giorgia Meloni