Трамп раскритиковал Мелони за ее слова о неприемлемости его высказываний о Папе Римском

Глава США рассказал о том, что ошибся, считая премьер-министра Италии смелой.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп раскритиковал премьер-министра Италии Джорджу Мелони после того, как она назвала неприемлемыми его высказывания о Папе Римском Льве XIV. В телефонном разговоре с корреспондентом местной газеты Corriere della Sera лидер Белого дома назвал саму Джоржду Мелони "неприемлемой" и сказал, что ошибался в ней.

Это она неприемлема, потому что ей все равно, есть ли у Ирана ядерное оружие, и он Италию бы взорвал за две минуты, если бы у него была такая возможность. Дональд Трамп, глава США

Глава вашингтонской администрации заметил, что Италия не хочет быть вовлеченной в ближневосточный конфликт даже при условии, что получает оттуда нефть, а США очень важны для Рима. По словам политика, итальянские власти рассчитывают, что Америка сделает всю работу в регионе за европейцев. Дональд Трамп объяснил, что шокирован поведением Джорджи Мелони, так как думал о ней как о смелом человеке, но ошибался.

