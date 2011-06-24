Папа Римский заявил, что не боится Трампа

Папа Римский Лев XIV заявил, что не боится президента США Дональда Трампа. Об этом он рассказал журналистам на борту самолета в Алжир.
Лев XIV ответил на критику в свой адрес со стороны американского лидера. Ранее Трамп заявил, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам Папы Римского, он не боится администрации Белого дома и не намерен вступать в полемику с президентом.
Я не боюсь администрации Трампа, я говорю о Евангелии и продолжу громко высказываться против войны. Я говорю это для всех мировых лидеров, а не только ему. Слишком много невинных людей погибло, и я думаю, что кто-то должен встать и сказать, что есть лучший выход.
Ранее Трамп заявил, что только благодаря ему избрали Папу Римского Льва XIV.
