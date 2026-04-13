Трамп заявил, что только благодаря ему избрали Папу Римского Льва XIV

Глава США негативно оценил недавние речи понтифика о кризисе на Ближнем Востоке.

Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп резко раскритиковал Папу Римского Льва XIV и заявил о том, что последний был избран только благодаря американскому президенту-республиканцу. Соответствующее заявление американский президент-республиканец сделал, выступая перед западными журналистами на авиационной базе "Эндрюс". В личной социальной сети Truth Social глава Белого дома написал о том, что его не устраивает понтифик, не одобряющий нападение Пентагона на Венесуэлу. По мнению Трампа, папе римскому следует быть благодарным за то, что стал "потрясающим сюрпризом" для Ватикана. По словам политического лидера из США, Льва XIV не было ни в одном списке кандидатов на должность папы, а церковь включила его туда только по той причине, что он американец. Таким образом в Ватикане якобы посчитали, что речь идет о лучшем способе иметь дело с Дональдом Трампом.

Если бы не я в Белом доме, Лев не был бы в Ватикане. К сожалению, слабость Льва в вопросах преступности и ядерного оружия меня не устраивает. Дональд Трамп, президент США

Ранее, 11 апреля Папа Римский Лев XIV произнес антивоенную проповедь в соборе Святого Петра. Религиозный деятель пояснил, что смерти подчиняется тот, кто отвернулся от Бога для того, чтобы сделать себя и свою власть немым, слепым и глухим идолом. Он призвал прекратить поклоняться деньгам и самим себе. По словам понтифика, следует отказаться от позиции силы и прекратить войны. Местные наблюдатели отмечают, что в последних папских проповедях содержатся "прямые указания" на происходящее на Ближнем Востоке, а также резкая критика американской администрации в их внешней политике.

