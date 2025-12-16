Полиция задержала водителя Porsche Cayenne с крупной партией гашиша в Сертолово

Водитель уклонялся от исправительных работ по фальшивому больничному.

В городе Сертолово Ленинградской области полицейские задержали водителя автомобиля Porsche Cayenne. Операция проводилась сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с региональным ГУФСИН.

В салоне иномарки был обнаружен и изъят свёрток из стрейч-пленки, содержащий наркотическое средство гашиш массой 387,2 грамма. По данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 45-летний ранее судимый мужчина использовал поддельный лист временной нетрудоспособности, чтобы уклоняться от ранее назначенных судом исправительных работ, и занимался сбытом наркотиков контактным способом. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Проводятся мероприятия по установлению соучастников и других эпизодов преступной деятельности.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Птеребургу и Ленинградской области