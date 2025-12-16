В Московском районе задержали 18-летнего вандала, разбившего стекло в автобусе

Возбуждено уголовное дело.

Полиция Московского района задержала молодого человека, подозреваемого в повреждении общественного транспорта. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 9 июня в полицию поступило сообщение о том, что у дома 14 корпус 2 по Дунайскому проспекту неизвестный разбил стекло автобуса.

Полицейские установили, что инцидент произошёл около 17:40. Неизвестный, находясь на остановке общественного транспорта, ногой разбил стекло двери автобуса, следовавшего по маршруту №59, после чего скрылся. Сумма ущерба устанавливается.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 11 июня сотрудники уголовного розыска на улице Ленсовета задержали 18-летнего местного жителя. Молодого человека доставили в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Piter.TV сообщал, что автомобиль проехал на красный и столкнулся с электричкой на станции Лисий Нос.

Фото: PIter.TV