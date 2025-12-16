В Петербурге скончался заслуженный врач России Андрей Савин

Сердце медика не выдержало во время утренней конференции.

В Санкт-Петербурге на 68-м году жизни скончался заслуженный врач России, заведующий оториноларингологическим отделением Мариинской больницы Андрей Николаевич Савин. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Его не стало 10 июня, он умер на посту: придя на утреннюю конференцию, почувствовал себя плохо, к сожалению, спасти доктора не удалось, сердце не выдержало. Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета

Андрей Савин окончил Педиатрический университет в 1982 году. С 2002 года он возглавлял ЛОР-отделение Мариинской больницы, под его руководством отделение стало одним из лучших в стране. Врач сформировал коллектив из талантливых специалистов. Он был удостоен звания "Заслуженный врач России", являлся членом Российского общества отоларингологов.

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Фото: пресс-службе СПбГПМУ