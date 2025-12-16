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Хоккеист Ядыкин умер во время поездки на охоту
Сегодня, 14:16
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Хоккеист Ядыкин умер во время поездки на охоту

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Нападающий "Норильска" погиб в результате несчастного случая, когда с дедушкой в лес.

Воспитанник омского "Авангарда" Егор Ядыкин умер при трагических обстоятельствах в башкирском Салавате. Во время поездки на охоту в 21-летнего парня случайно выстрелило ружье, сообщил "Mash на спорте".

Спортсмен ехал в лес вместе с дедушкой, где они планировали поохотиться.  Когда Егор потянулся с заднего сиденья на переднее сиденье ружье произвело выстрел.  Дробь попала в лицо юноши и снесла нижнюю часть – смерть наступила мгновенно.

После несчастного случая дедушка Ядыкина записал голосовое сообщение в семейный чат. Он заявил, что не может жить после случившегося, и свел счеты с жизнью.

Ядыкин был воспитанником омского "Авангарда". Выступая в МХЛ за "Омских Ястребов". За его плечами победы в двух чемпионатах России. В 2025 году он стал играть за "Норильск".

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти подполковник полиции застрелил приятеля из ружья, приняв его за лося.

Фото: Magnific

 

Теги: умер хоккеист ядыкин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Спорт, Хоккей, Новости России,

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