Хоккеист Ядыкин умер во время поездки на охоту

Нападающий "Норильска" погиб в результате несчастного случая, когда с дедушкой в лес.

Воспитанник омского "Авангарда" Егор Ядыкин умер при трагических обстоятельствах в башкирском Салавате. Во время поездки на охоту в 21-летнего парня случайно выстрелило ружье, сообщил "Mash на спорте".

Спортсмен ехал в лес вместе с дедушкой, где они планировали поохотиться. Когда Егор потянулся с заднего сиденья на переднее сиденье ружье произвело выстрел. Дробь попала в лицо юноши и снесла нижнюю часть – смерть наступила мгновенно.

После несчастного случая дедушка Ядыкина записал голосовое сообщение в семейный чат. Он заявил, что не может жить после случившегося, и свел счеты с жизнью.

Ядыкин был воспитанником омского "Авангарда". Выступая в МХЛ за "Омских Ястребов". За его плечами победы в двух чемпионатах России. В 2025 году он стал играть за "Норильск".

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Фото: Magnific