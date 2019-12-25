В Ленобласти подполковник полиции застрелил приятеля, приняв его за лося

Потерпевшего увезли в больницу с тяжелым ранением живота. Врачи не смогли спасти его.

Вечером 13 декабря в Выборгском районе Ленобласти произошел несчастный случай, в результате которого погиб 59-летний мужчина. Об этом пишет 5-tv.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Во время охоты у поселка Ольшаники начальник охраны общественного порядка УМВД Приморского района Петербурга, подполковник полиции выстрелил из ружья в 59-летнего знакомого, приняв его за лося. Пострадавшего увезли в выборгскую районную больницу с тяжелым ранением живота. Врачи не смогли спасти его.

Стоит отметить, что погибший был в числе 14 мужчин, принимавших участие в охоте на лося. По факту произошедшего проводится проверка.

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Фото: pixabay.com