Опубликованы фото из квартиры погибшего "бойца ДНР" из Мурино

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В распоряжении Piter.tv оказались фотографии из квартиры в доме на Воронцовском бульваре в Мурино. Здесь в утро на 13 декабря нашли тело 37-летнего мужчины. Из снимков можно сделать вывод о хаосе, который происходил в квартире минувшей ночью – пол оказался завален вещами с утварью, тело лежало у дивана.

Найденное тело в Мурино привело к уголовному делу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по 105-й статье УК РФ (убийство). На теле 37-летнего мужчины найдены признаки насильственной смерти. Назначены необходимые криминалистические экспертизы.

В полицию сообщение о буянящем мужчине поступило в четвертом часу ночи воскресенья, 13 декабря. Заявитель рассказал, что неизвестный мужчина разбил стекло на балконе и буянил в квартире неподалеку.

Полиция прибыла на место вызова и нашла тело "буянившего". В квартире на 14-м этаже нашлось тело мужчины 40 лет на вид. На его голове нашлось рассечение, а в квартире сотрудники правоохранительных органов увидели беспорядок.

Погибший мужчина из Мурино нашелся на сайте "Миротворца". Выяснилось, что Андрей Чекин служил на юго-востоке Украины –информация согласно данным скандального сайта "Миротворец".

Фото: Piter.tv