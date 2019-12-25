Оперативники устанавливают причины смерти мужчины.

Погибший мужчина из Мурино нашелся на сайте "Миротворца". Выяснилось, что Андрей Чекин служил на юго-востоке Украины – согласно данным сайта "Миротворец". Скандальный украинский сайт включил Чекина в так называемый "расстрельный список", в раздел "найти и наказать".

В полицию сообщение о буянящем мужчине поступило в четвертом часу ночи воскресенья, 13 декабря. Заявитель рассказал, что неизвестный мужчина разбил стекло на балконе и буянил в квартире неподалеку.

Полиция прибыла на место вызова и нашла тело "буянившего". В квартире на 14-м этаже нашлось тело мужчины 40 лет на вид. На его голове нашлось рассечение, а в квартире сотрудники правоохранительных органов увидели беспорядок.

Фото: Piter.tv