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Погибший мужчина из Мурино нашелся на сайте "Миротворца"
Сегодня, 18:20
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mook1

Погибший мужчина из Мурино нашелся на сайте "Миротворца"

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Оперативники устанавливают причины смерти мужчины.

Погибший мужчина из Мурино нашелся на сайте "Миротворца". Выяснилось, что Андрей Чекин служил на юго-востоке Украины – согласно данным сайта "Миротворец". Скандальный украинский сайт включил Чекина в так называемый "расстрельный список", в раздел "найти и наказать".  

В полицию сообщение о буянящем мужчине поступило в четвертом часу ночи воскресенья, 13 декабря. Заявитель рассказал, что неизвестный мужчина разбил стекло на балконе и буянил в квартире неподалеку.

Полиция прибыла на место вызова и нашла тело "буянившего". В квартире на 14-м этаже нашлось тело мужчины 40 лет на вид. На его голове нашлось рассечение, а в квартире сотрудники правоохранительных органов увидели беспорядок. 

Фото: Piter.tv

Теги: днр, мурино
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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Кузнецов Иван
Сегодня 19:07

Диверсанты-шпионы СБУ поработали (приехали а Рашу под видом зиробитчан-гастеров на заработки). Мстят!!!!

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