Полиция прибыла на место вызова и нашла тело "буянившего".

В Мурино мужчина погиб, после того как разнес балкон. Подробности случившегося в доме на Воронцовском бульваре рассказал источник в правоохранительных органах. В полицию сообщение о буянящем мужчине поступило в четвертом часу ночи воскресенья, 13 декабря. Заявитель рассказал, что неизвестный мужчина разбил стекло на балконе и буянил в квартире неподалеку.

Полиция прибыла на место вызова и нашла тело "буянившего". В квартире на 14-м этаже нашлось тело мужчины 40 лет на вид. На его голове нашлось рассечение, а в квартире сотрудники правоохранительных органов увидели беспорядок.

Накануне жители Мурино пожаловались на "сплошной гололед", из-за которого нигде "невозможно пройти". Граждане недовольны бездействием ответственного лица, который на следит за тротуарами.

Фото: Piter.tv