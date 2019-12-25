Жители Мурино пожаловались на скользкие тротуары

Местные жители опасаются за свое здоровье.

Жители Мурино пожаловались в социальных сетях на "сплошной гололед", из-за которого "невозможно пройти". Граждане недовольны бездействием ответственного лица, который на следит за тротуарами.

Пользователи разошлись во мнениях. Кто-то отметил, что при таком гололеде можно себе что-нибудь сломать, и потому надо следить за дорожками. Другие указали на то, что горожане недовольны даже погодой и устранить лед везде невозможно.

В воскресенье, 13 декабря, в Ленобласти будет -8 градусов без осадков.

Фото: vk.com/9kino.live