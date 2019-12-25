В воскресенье в Ленобласти будет -8 градусов без осадков

Гололедица пока не отступает.

В воскресенье, 13 декабря, в Ленобласти ожидается холодная погода без существенных осадков. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью будет небольшая облачность, днем – переменная, атмосферное давление будет слабо понижаться. Гололедица и завтра не собирается сходить с дорог, поэтому автомобилистам и пешеходам области стоит быть аккуратнее в поездках и на прогулках. Ночью температура воздуха опустится до -10 градусов, на востоке может быть еще холоднее – до -15 градусов. Днем температура составит примерно -3...-8 градусов.

Ранее мы писали, что вход на Елагин остров по пятницам сделали платным.

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