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Вход на Елагин остров по пятницам сделали платным
Сегодня, 15:17
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nastya960

Вход на Елагин остров по пятницам сделали платным

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Стоимость входа 100 рублей.

Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова ввёл оплату за вход по пятницам. Администрация парка сообщила об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Чтобы прогуляться по парку в пятницу, придется заплатить 100 рублей. Такая цена действует и в выходные дни (суббота и воскресенье). Студенты и школьники смогут войти в парк за 30 рублей, пенсионеры – бесплатно. Плату за вход будут взимать оп пятницам с 14:00 до 22:00, по выходным с 10:00 до 22:00.

Данная мера должна сдержать наплыв посетителей.

Фото: ВК/ ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове

Теги: вход, елагин остров, парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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