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На Елагин остров прилетел черный гусь

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По размеру эти птицы меньше других своих сородичей.

В Петербурге на Елагином острове появился черный гусь. Его научное название – черная казарка, сообщил известный биолог Павел Глазков 29 октября. 

По размеру эти птицы меньше других своих сородичей, в окрасе оперения преобладают черный и белый цвета. Пернатые бывают в регионе только транзитом, весной и осенью. 

Это арктический гусь, который гнездится на Земле Франца-Иосифа. Выглядит он здоровым, а главное – у него хороший аппетит. Этот молодой гусь, скорее всего, просто устал и решил немного отдохнуть у нас в Петербурге. 

Павел Глазков, биолог 

В парке гусю достаточно естественного корма в виде травы. Подкармливать птичку ни в коем случае нельзя. 

Ранее мы рассказывали о том, что енотовидные собаки заходят на участки жителей Ленобласти. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков) 

Теги: гусь, елагин остров
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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