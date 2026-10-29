На Елагин остров прилетел черный гусь

По размеру эти птицы меньше других своих сородичей.

В Петербурге на Елагином острове появился черный гусь. Его научное название – черная казарка, сообщил известный биолог Павел Глазков 29 октября.

По размеру эти птицы меньше других своих сородичей, в окрасе оперения преобладают черный и белый цвета. Пернатые бывают в регионе только транзитом, весной и осенью.

Это арктический гусь, который гнездится на Земле Франца-Иосифа. Выглядит он здоровым, а главное – у него хороший аппетит. Этот молодой гусь, скорее всего, просто устал и решил немного отдохнуть у нас в Петербурге. Павел Глазков, биолог

В парке гусю достаточно естественного корма в виде травы. Подкармливать птичку ни в коем случае нельзя.

Ранее мы рассказывали о том, что енотовидные собаки заходят на участки жителей Ленобласти.

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков)