На Елагин остров прилетел черный гусь

В Петербурге на Елагином острове появился черный гусь. Его научное название – черная казарка, сообщил известный биолог Павел Глазков 29 октября.
По размеру эти птицы меньше других своих сородичей, в окрасе оперения преобладают черный и белый цвета. Пернатые бывают в регионе только транзитом, весной и осенью.
Это арктический гусь, который гнездится на Земле Франца-Иосифа. Выглядит он здоровым, а главное – у него хороший аппетит. Этот молодой гусь, скорее всего, просто устал и решил немного отдохнуть у нас в Петербурге.
Павел Глазков, биолог
В парке гусю достаточно естественного корма в виде травы. Подкармливать птичку ни в коем случае нельзя.
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Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков)
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