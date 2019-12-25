Енотовидные собаки заходят на участки жителей Ленобласти

Сейчас в регионе насчитывают около 5 тыс. особей.

В города и села Ленинградской области стали заглядывать енотовидные собаки. По словам известного биолога Павла Глазкова, при встрече с этими животными нельзя приближаться к ним. Зверьки могут быть переносчиками разных заболеваний.

Енотовидных собак начали завозить в регион в 1936 году как ценный промысловый вид. Звери прижились, и сейчас их около 5 тыс. особей. Живут животные парами: самцы принимают активное участие в выкармливании и выращивании потомства. Залегают на зиму уже вдвоем, чтобы весной спокойно продолжить род.

Енотовидные собаки способны издавать тонкие, я бы даже сказал, жалобные звуки, которые очень напоминают звук птиц. В Японии, где эти животные тоже обитают, за столь необычные звуки их прозвали "собаками-птичками". Павел Глазков, биолог

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре