На станции метро "Горный институт" сняли ограничения на вход

Эскалатор остановился внепланово: "Горный институт" вернулся к обычной работе.

Станция метро "Горный институт" в Петербурге вернулась к работе в обычном режиме. Ограничения на вход для пассажиров отменили после восстановления работы эскалатора, сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Временные меры ввели вечером 15 сентября из-за внеплановой остановки эскалатора. В 18:31 пассажиров перестали пускать на станцию, сотрудники подземки приступили к восстановлению штатного режима работы.

Уже в 18:41 метрополитен сообщил о снятии ограничений. Таким образом, станция была ограничена для входа около 10 минут.

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Фото: пресс-служба Смольного