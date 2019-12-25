Петербург 16 ноября находится на периферии антициклона

Днём +3…+5 градусов.

В понедельник синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей сформирует гребень далёкого антициклона с центром над междуречьем Волги и Дона.

По данным синоптиков "Фобос", он станет причиной облачной с прояснениями погоды, обойдётся без осадков, лишь на северо-западе области, как предвестники погодных перемен, пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха 16 ноября в Петербурге +3…+5 градусов, в Ленинградской области +1…+6 градусов. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник днём пройдут дожди, ночью +2…+4 градуса, днём +4…+6 градусов.

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Фото: Piter.tv