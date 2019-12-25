Дивеев рассказал о конфликтах в раздевалке и несостоявшемся переходе

Защитник "Зенита" Игорь Дивеев стал гостем студии радио "Комсомольская правда в Петербурге" (92,0 FM), где рассказал о травмах, конфликтах в раздевалке, несостоявшемся переходе в лондонский "Арсенал", требованиях тренеров и атмосфере в команде, пишет КП-Петербург.

Говоря о своём здоровье, футболист отметил, что сейчас у него всё в порядке, а главное при травме — полностью её вылечить. Он признался, что иногда удивлялся разговорам о своей "хрупкости": с 2019 по 2025 год за шесть лет в ЦСКА он провёл 210–220 официальных матчей, не пропустив ни одного сезона, а единственная серьёзная травма стоила ему шести месяцев вне игры. Комментарии под публикациями о себе Дивеев не читает — по его словам, порой непонятно, откуда берётся информация.

Отвечая на вопрос о ситуации с Глушенковым в сборной, защитник отказался раскрывать детали, подчеркнув, что всё, что остаётся в раздевалке, там и остаётся, а решение должно оставаться за тренерским штабом. Он также назвал неправильным выносить внутренние дела коллектива на публику после интервью Кругового. По словам Дивеева, в "Зените" проблем с самоотдачей нет: если игрок не выполняет условия контракта, с ним поступают так же, как на любой работе — отправляют во вторую команду или продают.

Дивеев сравнил требования Карпина и Семака, отметив, что у каждого тренера своё видение футбола и правил вне игры. Семак, по его словам, спокойнее Карпина, но в случае плохих игр может и высказаться, и ударить рукой по столу. Самым экспрессивным из тренеров он назвать не смог, но отметил Черчесова как психолога, умеющего настроить на игру, Гончаренко — по прессингу, а Николича — как тренера, находившего контакт с каждым игроком.

Вспоминая работу с Семаком в Уфе в 2018 году, Дивеев рассказал, как тот объяснял ему понятие "открытый мяч" и показывал, как располагаться корпусом в зависимости от позиции соперника с мячом.

Говоря о первом голе за "Зенит" в ворота ЦСКА, защитник признался, что понимал ещё до игры: если забьёт, праздновать не будет. О переговорах по переходу в "Зенит" он рассказал, что первые слухи появились в 2023 году, но тогда он считал себя неготовым к такой конкуренции, а ближе к ноябрю 2025-го уже сам знал о переходе. Переезд из Москвы в Петербург прошёл спокойно — организацией занималась жена.

Дивеев также рассказал, что советовал Батракову не оставаться в России при интересе "Галатасарая": по его мнению, если есть мечта и возможность, надо ехать, и для русских футболистов это здоровый опыт. Касаясь возможного перехода в "Арсенал" в 2018 году, он отметил, что этот вопрос точнее было бы задать Шамилю Газизову, но, насколько ему известно, вариант действительно был, хотя речь шла о молодёжной команде.

Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"