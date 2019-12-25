В Таиланде осудили россиян, убивших бизнесмена Емельянова

Ранее фигурантам расследования грозила смертная казнь.

Суд в Паттайе вынес приговор двум гражданам России, обвиненным в убийстве бизнесмена Михаила Емельянова. Соответствующими данными с общественностью поделились журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на сообщение от иностранной инстанции.

Ярослав Демидов и Дмитрий Маскалев признали себя виновными по всем пунктам обвинения, включая убийство Михаила Емельянова и расчленение и захоронение тела убитого в целях сокрытия преступления. Суд приговорил обоих <...> к пожизненному заключению источник СМИ

Сотрудник местной полиции, знакомый с ходом расследования, рассказал прессе о том, что фигурантам расследования, которые на первых заседаниях признавали вину частично, грозила смертная казнь. Государственное обвинение предъявило суду доказательства, которые не оставили сомнений в причастности наших соотечественников к совершению данного преступления. Так как злоумышленники признали вину, то судебная инстанция сочла справедливым решением приговорить их к пожизненному сроку заключения.

Напомним, что живший в Паттайе 30-летний Михаид Емельянов исчез в начале января 2026 года. Мать жертвы преступления, прибыв в Таиланд, подала в полицию заявление о пропаже сына. Затем с ней связались неизвестные и стали требовать выкуп за возвращение мужчины. Спустя некоторое время связь с предполагаемыми похитителями оборвалась. А первого февраля в окрестностях Паттайи нашли расчлененное тело предпринимателя, захороненное в нескольких неглубоких могилах. На следующий день подозреваемых полицейские задержали в одной из гостиниц Бангкока. Следователи определили, что бизнесмена убили еще 7 января. Телефонными шантажистами оказались Демидов и Маскалев.

Бизнесмен из Петербурга погиб в ДТП в Таиланде.

Фото: Piter.tv