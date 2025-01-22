Серия уникальных операций по восстановлению зрения запланирована в Петербурге

В работе будут использовать лазер отечественного производства.

В Национальном медицинском исследовательском центре микрохирургии глаза имени академика Федорова в Петербурге в преддверии Международного дня офтальмологии проведут серию уникальных операций. Новообразования обнаружены у 10 человек, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 6 августа.

Операции запланированы на неделю, в работе будут использовать лазер отечественного производства.

Я, конечно, немного волнуюсь, но доверяю. Здесь работают профессионалы. Уверена, что все будет хорошо. Пациентка НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" имени С. Н. Федорова"

Отмечается, что восстановительный период длится от 14 дней до месяца.

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Фото: unsplash (Adolfo Félix)