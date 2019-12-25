В Мариинской больнице открылось аритмологическое отделение для лечения нарушений сердечного ритма

Во многих случаях после высокотехнологичного лечения пациенты могут полностью отказаться от постоянного приема медикаментов и вернуться к привычному образу жизни без приступов.

В одном из старейших стационаров Петербурга – Мариинской больнице начало работу новое аритмологическое отделение. Как сообщил губернатор Александр Беглов, профильное подразделение уже приняло первых пациентов, которые успешно прошли хирургическое лечение.

Теперь горожанам доступны современные рентгенхирургические методы диагностики и терапии сердечных заболеваний. Ключевое преимущество отделения – малоинвазивность вмешательств. Операции проводятся через миниатюрный прокол сосуда, что исключает необходимость в травмирующих разрезах на грудной клетке. Такой подход позволяет значительно сократить период восстановления. По словам специалистов, во многих случаях после высокотехнологичного лечения пациенты могут полностью отказаться от постоянного приема медикаментов и вернуться к привычному образу жизни без приступов.

Спектр медицинской помощи в новом отделении включает радиочастотную аблацию при фибрилляции и трепетании предсердий, лечение наджелудочковой тахикардии и экстрасистолии и кардионейроаблацию для предотвращения обмороков (синкопальных состояний), а также имплантацию и замену электрокардиостимуляторов.

Мариинская больница продолжает укреплять статус ключевого центра высокотехнологичной медицины Северной столицы. С апреля 2025 года ее специалисты провели пять сложнейших операций по трансплантации сердца и 14 вмешательств по установке систем вспомогательного кровообращения ("искусственных желудочков").

Ранее петербургские врачи изготовили первые протезы для годовалой девочки из Евпатории.

Фото: Правительство Петербурга