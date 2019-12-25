Врач рассказал, каким может быть сезон гриппа 2026–2027 годов

Август–сентябрь традиционно являются межэпидемическим периодом.

В предстоящем эпидемическом сезоне заболеваемость гриппом может оказаться достаточно высокой, поэтому особенно важное значение приобретает своевременная вакцинация. Об этом Piter.TV рассказал заведующий отделением терапии, врач-терапевт клиники "Будь Здоров" в Петербурге Евгений Борисов.

По словам специалиста, предстоящий сезон может характеризоваться достаточно высокой заболеваемостью.

Согласно прогнозам НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева, заболеваемость в предстоящем сезоне ожидается достаточно высокой, что требует ответственного подхода к вакцинопрофилактике и ранней этиотропной терапии. Евгений Борисов, врач-терапевт

При этом, по данным НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, пока говорить о начале эпидемического подъема рано. Август–сентябрь традиционно являются межэпидемическим периодом. На 36-й неделе 2026 года, с 31 августа по 6 сентября, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России вырос по сравнению с предыдущей неделей, но оставался ниже базовой линии и еженедельного эпидемического порога. В Петербурге и Ленобласти на той же неделе эпидемические пороги суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ также не были превышены.

Для пациентов важно знать, что оптимальные сроки вакцинации – сентябрь–октябрь, до начала сезонного подъема заболеваемости гриппом. Евгений Борисов, врач-терапевт

Врач также отмечает, что смысл вакцинации не ограничивается снижением вероятности заболеть. Даже если привитый человек заражается гриппом, вакцинация может влиять на тяжесть заболевания и риск осложнений.

Даже если вакцинированный заболевает, течение болезни достоверно легче. Среди госпитализированных вакцинированные реже встречаются осложнения, ниже частота госпитализации, короче ее длительность (в среднем на 4 дня меньше), у них меньше риск смерти. Евгений Борисов, врач-терапевт

По его словам, вакцинация также снижает риск ряда тяжелых осложнений гриппа.

Вакцинация значительно снижает риск грозных осложнений. Ниже частота развития вирусной и вторичной бактериальной пневмонии, реже происходят декомпенсация хронической сердечной недостаточности, нарушения ритма сердца, инфаркты миокарда. Евгений Борисов, врач-терапевт

Особенно важна вакцинация для людей, которые относятся к группам риска. По словам Борисова, вакцинация имеет значение не только для защиты самого привитого, но и для окружающих людей.

Ранее в Петербурге возникли вопросы с поставками вакцины против гриппа в отдельные поликлиники и мобильные пункты вакцинации. Подробнее об этой ситуации и ее возможном влиянии на заболеваемость можно почитать в нашем материале.

Фото: Piter.TV