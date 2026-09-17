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Фестиваль вологодской культуры завершился в Петербурге
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Фестиваль вологодской культуры завершился в Петербурге

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В Капелле прозвучали стихи поэта-лирика Николая Рубцова.

В Петербурге в восьмой раз прошел фестиваль вологодской культуры. Об этом пишет 17 сентября телеканал "Санкт-Петербург"

В Капелле прозвучали стихи поэта-лирика Николая Рубцова. Уроженец Северного края внес большой вклад в литературу прошлого века. Кроме того, вологжане привезли множество угощений. Близость двух регионов подчеркивает совпадение художественных и кулинарных вкусов. 

По сути дела, ген культуры и наследственность наша культурная творится там, в Вологодской области. Мы хотим передать ее сюда, в Петербург, чтобы наши дети, родные и близкие, а также петербуржцы знали, где находится Вологодская область, где наш край родной.

Александр Некипелов, председатель общественной организации "Вологодское землячество"

Ранее на Piter.TV: в Таврическом саду показывают закрытие Международного фестиваля молодежи. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

Теги: культура, фестиваль
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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