Фестиваль вологодской культуры завершился в Петербурге

В Капелле прозвучали стихи поэта-лирика Николая Рубцова.

В Петербурге в восьмой раз прошел фестиваль вологодской культуры. Об этом пишет 17 сентября телеканал "Санкт-Петербург".

В Капелле прозвучали стихи поэта-лирика Николая Рубцова. Уроженец Северного края внес большой вклад в литературу прошлого века. Кроме того, вологжане привезли множество угощений. Близость двух регионов подчеркивает совпадение художественных и кулинарных вкусов.

По сути дела, ген культуры и наследственность наша культурная творится там, в Вологодской области. Мы хотим передать ее сюда, в Петербург, чтобы наши дети, родные и близкие, а также петербуржцы знали, где находится Вологодская область, где наш край родной. Александр Некипелов, председатель общественной организации "Вологодское землячество"

Ранее на Piter.TV: в Таврическом саду показывают закрытие Международного фестиваля молодежи.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"