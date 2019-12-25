Открытие X фестиваля искусств Востока Daira

Для зрителей старше 18 лет.

С 22 октября по 8 ноября в Петербурге пройдет 10-й сезон фестиваля искусств Востока "Даира". В этом году его посвятят теме "пространства включенности" — зрителей приглашают не просто наблюдать за событиями, а становиться частью общего культурного пространства.

Открытие фестиваля состоится 22 октября в клубе Sound на территории "Севкабель Порта". В музыкальной программе выступят артисты из разных стран и представители современных этнических направлений. Среди участников — австралийская певица Перукуа, тувинская рок-группа "Хартыга" и узбекская исполнительница Saya Musa. Также пройдет электронный перформанс Nada Sound System с индийским вокалом, таблой, хангом и клубными ритмами.

Программа "Даиры" не ограничится концертами. В течение фестиваля пройдут кинопоказы, лекции, перформансы и научные мероприятия. Одной из центральных тем интеллектуальной программы станет влияние религии на экономику и деловую этику. Цикл лекций пройдет в клубе идей и знаний Anima Libera, а международную конференцию "(А)моральная экономика: религия, деньги и деловая этика" проведут в Музее-усадьбе Державина.

7 и 8 ноября в лектории "Севкабель Порта" покажут документальные фильмы о современном Востоке. Музыкальная программа также продолжится камерными концертами, в том числе выступлением иранского музыканта Хамида Мотобассема. Завершит фестиваль кросс-культурный концерт, объединяющий традиции каввали и фламенко.

Название "Даира" происходит от арабского слова "круг". Организаторы связывают его с идеей диалога между Востоком и Западом, традицией и современностью, искусством и наукой.

Фестиваль организует некоммерческий фонд "Аль-Макам" при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Всероссийского музея А. С. Пушкина и отдела антропологии Востока Института востоковедения РАН. Многие мероприятия программы можно посетить бесплатно по предварительной регистрации.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля Daira