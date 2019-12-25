Полиция в Петербурге нагрянула с рейдом на фестиваль электронной музыки

На медицинское освидетельствование отправили 18 гостей мероприятия.

Управление по контролю за оборотом наркотиков провело рейд во время фестиваля электронной музыки "Белая. Снежная королева" в Петербурге. После проверки некоторых посетителей увезли с мероприятия в автозаке, сообщила в МВД РФ.

В ведомстве отметили, что мероприятие проходило в спортивно-концертном комплексе "Ледовый дворец" в Невском районе. У силовиков появились основания подозревать, что кто-то из гостей употребляет запрещённые вещества.

В итоге, правоохранители отправили на медицинское освидетельствование 18 человек, которые, предположительно, находились в состоянии наркотического опьянения. По результатам исследования будет принято решение о привлечении нарушителей к административной ответственности. Еще шесть человек доставили в отдел полиции за мелкое хулиганство.

Ранее мы сообщали, что в ходе рейда в Адмиралтейском районе полицейские проверили 302 человек и 217 авто.

Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти