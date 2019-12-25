А к ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ привлекли 1,5 тыс. водителей.

Сотрудники Госавтоинспекции Петербурга и Ленинградской области провели профилактическое мероприятие "Пешеход. Пешеходный переход" в период с 9 по 15 ноября. По информации ведомства, полиция выявила более 4,2 тыс. нарушений правил дорожного движения.

К ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ привлекли 1,5 тыс. человек (непредоставление преимущества пешеходам), по ст. 12.29 КоАП РФ – 2,7 тыс. пешеходов (нарушения ПДД пешеходами).

Госавтоинспекция напоминает: безопасность на дороге зависит от каждого! Водителям необходимо быть внимательными при приближении к пешеходным переходам, а пешеходам – переходить дорогу только в установленных местах. Пресс-служба ГАИ

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Фото: Piter.TV