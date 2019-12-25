В МВД раскрыли признаки поддельных штрафов за нарушение ПДД

В МВД объяснили, как понять, что вас пытаются обмануть аферисты.

На российской территории поддельные штрафы за нарушения правил дорожного движения можно распознать по нескольким признакам, включая реквизиты и способ доставки. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на материалы, предоставленные правоохранительными органами. В документах упоминается о том, что получение постановления и квитанции о штрафе за нарушение ПДД от Госавтоинспекции по электронной почте или в мессенджере для пользователей является одним из признаков того, что эти письма направлены аферистами. Настоящий штраф гражданам приходит в личный кабинет на едином портале "Госуслуги" или отображается на официальном сайте ГИБДД.

Полицейские рекомендуют обращать внимание на бланк-квитанцию с банковскими реквизитами для уплаты штрафа. В настоящей квитанции о штрафе всегда указывается один-единственный получатель - "Управление Федерального казначейства". В поддельном бланке в качестве "получателя штрафа" указывается платежная электронная система. В результате, когда человек оплачивает такой штраф, то фактически переводит денежные средства мошенникам.

Напомним, что в стране штраф от ГАИ содержит уникальный идентификатор начисления (УИН), состоящий 20 или 25 цифр. По этому коду можно проверить наличие задолженности гражданина в официальных базах. Если УИН отсутствует, то присланную квитанцию следует считать фальшивой.

Мошенники стали помещать вирусы в приложения для проверки автомобилей.

Фото: Piter.tv