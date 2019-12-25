Петербург хочет разрешить конфискацию незарегистрированных электросамокатов.

Власти Петербурга предложили разрешить изымать электросамокаты без регистрационных номеров, если они не прошли обязательную регистрацию. Соответствующее предложение направили в Минтранс в рамках обсуждения поправок к правилам дорожного движения. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Всего ведомство получило более 1,6 тысячи замечаний и предложений к проекту ужесточения требований для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Поправки к ПДД Минтранс опубликовал 3 ноября.

Документ предусматривает запрет на передвижение курьеров по тротуарам, поездки вдвоём на одном электросамокате и парковку СИМ вне специально отведённых мест. Также предлагается запретить подросткам младше 16 лет выезжать на дороги общего пользования. Для управления устройствами с двигателем мощностью от 250 ватт планируют ввести требование о водительских правах категории М.

По словам заместителя директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Николая Чередниченко, около 65 % поступивших замечаний касаются терминологии и определений. В частности, вопросы вызвало отнесение моноколёс и гироскутеров к средствам индивидуальной мобильности. Согласно проекту, они перестанут считаться СИМ, а их использование на дорогах общего пользования будет запрещено.

Ещё примерно четверть предложений связана с ограничениями для курьеров. Некоторые граждане и организации выступают за смягчение требований, однако Минтранс придерживается позиции о необходимости жёстких запретов. Анализ всех поступивших замечаний планируют завершить в конце ноября.

Свои претензии к проекту высказали и депутаты Госдумы. В частности, они считают чрезмерным запрет на использование электросамокатов детьми даже на закрытых территориях.

Поддержку более строгому регулированию мощных электросамокатов выразила и Госавтоинспекция Петербурга. Заместитель начальника управления ведомства Антон Ахминов выступил за приравнивание таких устройств к мопедам и их регистрацию в МРЭО.

Необходимость ужесточения правил подтверждает статистика аварийности. По данным цифровой платформы "Мобилитика" и Ассоциации операторов микромобильности, за 10 месяцев 2026 года в России зарегистрировали 3957 ДТП с участием СИМ — на 25,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В авариях пострадали 4198 человек, что на 28,5 % превышает прежний показатель. Погибли 68 человек — на 1,5 % больше.

Подробнее об ужесточении правил для пользователей СИМ в Северной столице мы писали ранее.

Фото: Piter.TV