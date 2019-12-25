В США описали будущее, к которому стремятся.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе добивается того, чтобы у российского руководства была уверенность в отсутствии у Североатлантического военного альянса намерений вступить с Москвой в конфронтацию. Специальный представитель, зять лидера Белого дома Джаред Кушнер сделал подписчикам через социальные сети. Он объяснил, к какому именно будущему стремятся США. Речь идет, в частности, о том, чтобы Украина находилась в безопасности.

Европа станет сильнее, Россия будет уверена, что НАТО не будет стремиться к конфронтации, а НАТО и ее партнеры уверены, что Россия будет уважать суверенитет и безопасность своих соседей. Джаред Кушнер, спецпредставитель главы США

Кушнер: Трамп готов согласовать гарантии безопасности Украине через конгресс США.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Jared Kushner