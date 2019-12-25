В Петербурге пассажиров временно не пускали на станцию "Чкаловская".

Утром 22 ноября в Петербурге временно ограничили вход на станцию метро "Чкаловская" Фрунзенско-Приморской линии. Об этом сообщили в пресс-службе городского метрополитена.

Первое ограничение ввели в 10:17 из-за внеплановой остановки эскалатора. Спустя 7 минут станция вернулась к обычному режиму работы.

Однако в 10:29 вход для пассажиров снова закрыли. Причиной повторного ограничения также стала остановка эскалатора. На месте работали специалисты метрополитена.

Пассажирам рекомендовали воспользоваться станциями "Петроградская", "Горьковская" или "Спортивная", а также наземным общественным транспортом.

За 2 дня до этого на оранжевой линии петербургского метро замедлилось движение поездов после падения женщины на пути. На место происшествия прибыли медики, сотрудники МЧС и полиции.

В тот же день паром заволокло вход в район станции метро "Юго-Западная". Причиной стал прорыв трубы с горячей водой. В "Теплосети Санкт-Петербурга" сообщили о проведении ремонтных работ в Красносельском районе.

Ранее стало известно, что житель Ленобласти пытался залезть в шахту метро в Петербурге. Его арестовали на 14 суток.

Фото: Piter.TV