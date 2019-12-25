"Водоканал Санкт-Петербурга" ищет подрядчика для регулярного отбора проб и лабораторного исследования сточных вод. Начальная цена контракта составляет почти 154 млн рублей. Информация о закупке размещена на портале "Контур.Закупки".
Победителю тендера предстоит брать пробы из централизованных систем канализации и проводить их лабораторный анализ. Исследования позволят определить степень загрязнения сточных вод абонентами.
Одним из основных требований к участнику закупки станет наличие действующего аттестата аккредитации испытательной лаборатории.
Подать заявку на участие в тендере можно до 12:00 2 декабря. Итоги закупки планируют подвести 9 декабря.
Ранее на площади Темирканова обследовали участок для выхода со станции "Театральная".
Фото: pxhere
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