Проверка сточных вод обойдётся "Водоканалу" почти в 154 млн рублей.

"Водоканал Санкт-Петербурга" ищет подрядчика для регулярного отбора проб и лабораторного исследования сточных вод. Начальная цена контракта составляет почти 154 млн рублей. Информация о закупке размещена на портале "Контур.Закупки".

Победителю тендера предстоит брать пробы из централизованных систем канализации и проводить их лабораторный анализ. Исследования позволят определить степень загрязнения сточных вод абонентами.

Одним из основных требований к участнику закупки станет наличие действующего аттестата аккредитации испытательной лаборатории.

Подать заявку на участие в тендере можно до 12:00 2 декабря. Итоги закупки планируют подвести 9 декабря.

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Фото: pxhere