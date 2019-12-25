Российские шорт-трекисты с петербуржцем Балбековым стали вторыми в Сеуле.

Представитель петербургской школы шорт-трека Владимир Балбеков завоевал серебряную медаль на этапе Мирового тура в Сеуле. Спортсмен выступил в составе российской команды в смешанной эстафете вместе с Еленой Серегиной, Фаилей Аймалетдиновой и Константином Ивлиевым, передает spb.aif.ru.

Российский квартет преодолел дистанцию за 2 минуты 37,895 секунды. Команда Нидерландов финишировала первой с результатом 2 минуты 37,610 секунды. Разница между соперниками составила 0,285 секунды.

Бронзовые награды достались спортсменам из Китая. Они показали время 2 минуты 38,069 секунды.

В городском комитете по физической культуре и спорту отметили результат Балбекова и поздравили его с завоёванной медалью.

Соревнования в столице Южной Кореи завершились 22 ноября. Российские спортсмены принимали участие в турнире в нейтральном статусе.

Фото: Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга