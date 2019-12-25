В Петербурге перестали рассматривать станцию "Парк Победы" как возможный памятник.

Станция метро "Парк Победы" больше не входит в перечень зданий Петербурга, обладающих признаками объекта культурного наследия. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) обновил список 20 ноября. Количество позиций в нём сократилось с 24 до 23, новых объектов не добавилось. Об этом пишет КП-Петербург.

Из перечня исключили заявку на признание памятниками мест, связанных с детством и юностью музыканта Виктора Цоя. В неё входили станция метро "Парк Победы", родильный дом № 9 на Кузнецовской улице, где родился музыкант, школа на улице Фрунзе и дом на пересечении Бассейной улицы и Московского проспекта, где прошло его детство.

В КГИОП посчитали, что эти объекты имеют мемориальное, но не культурно-историческое значение. Таким образом, вестибюль "Парка Победы" больше не фигурирует в актуальных заявках градозащитников, которые рассматривает комитет. Ранее ведомство жаловалось, что подобные обращения затягивают реконструкцию станции.

Однако строительные работы приостановлены по другой причине. Сейчас проект реконструкции корректируют. Завершить эту работу планируют не позднее 5 апреля 2027 года, после чего обещают возобновить строительство.

Ранее проект нового оформления наземного вестибюля вызвал общественные споры. В июне стало известно, что после реконструкции на полу станции планируют разместить изображения шевронов воинских подразделений, воевавших на стороне вермахта во время Великой Отечественной войны. Часть напольного покрытия, согласно проекту, должна быть изготовлена из переплавленной нацистской техники.

Фото: Piter.TV