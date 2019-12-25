"Сохранить для истории": семья передала музею дневник роженицы блокадного времени.

Экспозицию Музея блокадной медицины в Петербурге пополнил дневник Марии Тайд, которая родила дочь в Ленинграде во время блокады. Женщина начала вести записи 9 декабря 1943 года — в день появления на свет Людмилы. Документы передал музею сын Марии и брат Людмилы Юрий Дадович, пишет "Фонтанка".

Сотрудники музея назвали рукопись "Дневником роженицы". В первой записи Мария указала, что девочка родилась в 12:05, весила 3050 граммов и имела рост 52 сантиметра. Роды прошли в медицинском учреждении на Кузнечном переулке, где, согласно архивным документам, располагался родильный дом.

Первые дни материнства сопровождались трудностями. У женщины не было молока, поэтому ребёнок постоянно плакал. Мария переживала из-за недостаточного питания и состояния дочери. После того как молоко появилось, она продолжала беспокоиться о здоровье младенца.

Несмотря на улучшение продовольственного положения после прорыва блокады в 1943 году, питание в Ленинграде оставалось скудным. Женщины, родившие в осаждённом городе, продолжали испытывать нехватку еды. В дневнике Мария подробно описывала попытки наладить кормление и тревогу за ребёнка.

Не легче было и в роддоме. В палате было холодно, темно и многолюдно, а у самой женщины поднялась температура до 38,2 градуса. После выписки домой выяснилось, что у младенца воспалился пупок и появились нарывы на руке. За девочкой наблюдали врач и медсестра, проводившие лечение. Вскоре ребёнок снова заболел и несколько ночей подряд плакал.

Вместе с дневником музей получил заявление Марии об увольнении после окончания декретного отпуска. Женщина объясняла, что не может оставить 30-дневную дочь, поскольку это поставило бы под угрозу её жизнь. До конца войны в записях продолжали появляться сведения о болезнях Людмилы и беспокойстве матери из-за недостаточного набора веса. При этом ребёнку выдавали продукты из молочной кухни, в том числе цельное молоко, рис, морс и овсяный кисель.

К концу войны жизнь семьи постепенно возвращалась к привычному ритму: Мария уже водила дочь в кинотеатр "Победа" и цирк на Фонтанке.

Кроме дневника, родственники передали в музей брошюры с рецептами блюд из растений, в том числе дикорастущих. Одно из изданий, подготовленное Главным управлением ленинградских столовых, ресторанов и кафе Наркомторга СССР, было подписано к печати 1 августа 1942 года. В нём рассказывалось, как использовать в пищу ботву огородных растений. В период блокады жители собирали лебеду, крапиву и одуванчики, чтобы дополнить скудный рацион.

На каждой брошюре отец Людмилы и Юрия, военный инженер Дада Михайлович, оставил надпись: "Сохранить для истории". После смерти Людмилы её брат решил передать семейные документы блокадного времени в музей.

Дневник стал частью выставки "Дорога жизни — дорога милосердия", посвящённой работе медиков в блокадном Ленинграде и эвакуации по Ладожскому озеру. Центральное место экспозиции занимает отреставрированный автомобиль ГАЗ-АА — легендарная полуторка. По словам ведущего методиста Военно-медицинского музея Ольги Черняевой, машина перевезла по Дороге жизни около 20 тысяч больных и раненых.

Отдельные разделы выставки рассказывают о работе ленинградских доноров, медицинских пунктах на ледовой трассе и эвакуации гражданского населения. За годы войны доноры Ленинграда передали фронту 144 тонны крови и 2000 доз сухой плазмы.

Среди экспонатов также представлен кусочек блокадного хлеба весом 125 граммов. Его через Дорогу жизни вывезла из осаждённого города 11-летняя Женя Визгина. В 1942 году девочка потеряла мать и почти всех соседей. Перед отправкой в детский дом в Сибирь её тётя Надя отдала ей собственную пайку хлеба. Женя сохранила её во время эвакуации, несмотря на тяжёлую болезнь. Позднее хлеб стал семейной реликвией, а в 1980 году его передали Военно-медицинскому музею.

Выставка также рассказывает о медиках, работавших непосредственно на ледовой трассе. В частности, посетители могут узнать о военном фельдшере Ольге Писаренко, которую называли хозяйкой седьмого километра Дороги жизни. За 5 месяцев через медицинский пункт под её руководством прошли 38 тысяч человек, из них 33 тысячи были военнослужащими. Медицинскую помощь там оказали более чем 3 тысячам раненых и людей, провалившихся под лёд.

Другой героиней экспозиции стала санинструктор Татьяна Мухоморова, служившая в 37-м особом дорожном эксплуатационном батальоне. Она помогала раненым после обстрелов и бомбардировок, а также дежурила на ледовой трассе. Воспоминания Мухоморовой хранятся в фондах Военно-медицинского музея с 1960-х годов.

Отдельный раздел посвящён медицинской семье Прусовых. Медсестра Фаина Прусова с 1941 по 1945 год вела дневник, который с 1958 года хранится в Военно-медицинском музее. Его записи о блокаде и Дороге жизни использовали при создании "Блокадной книги" Алеся Адамовича и Даниила Гранина.

Ранее были названы самые любимые книги петербуржцев.

Фото: Pxhere