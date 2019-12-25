В Петербурге Географический диктант написали на более чем 100 площадках.

В Петербурге Географический диктант прошёл более чем на 100 площадках. К участию зарегистрировались почти 10 тысяч жителей города. Среди мест проведения акции — Академия русского балета имени Вагановой, Александринский театр, Русский музей, а также культурные и образовательные центры.

На выполнение заданий участникам отвели 45 минут. Им предстояло ответить на 30 вопросов. Часть из них соответствовала школьной программе, остальные требовали логического мышления и знаний из разных научных областей. Впервые в этом году после основных заданий участникам стал доступен дополнительный блок повышенной сложности.

По словам директора штаб-квартиры Русского географического общества в Петербурге Романа Рябинцева, интерес к акции и уровень подготовки участников продолжают расти. Продвинутый этап подготовили для тех, кому стандартные вопросы стали слишком простыми.

Приветствие участникам передали российские космонавты с борта Международной космической станции. Диктант также проводили в других городах России и за рубежом. Одна из площадок открылась в православном монастыре в Сиднее.

В рамках акции традиционно прошёл конкурс на лучший вопрос. В этом году организаторы получили более 1000 заявок, на основе которых сформировали итоговый набор заданий. К диктанту присоединились и представители правительства Петербурга.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Результаты Географического диктанта объявят в декабре.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы смогут написать Статистический диктант и выиграть электросамокат. В этом году мероприятие приурочили к 215-летию государственной статистики.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)