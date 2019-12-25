Петербуржцы почтут память защитников ледовой трассы через Ладогу.

22 ноября исполняется 85 лет со дня открытия ледовой Дороги жизни, связывавшей блокадный Ленинград с Большой землёй. В честь этой даты в Петербурге состоится Марш памяти, участники которого почтят подвиг водителей и защитников ладожской переправы.

В этот день в 1941 году первые грузовики с продовольствием отправились по замёрзшему Ладожскому озеру в осаждённый город. К этому времени Ленинград переживал один из самых тяжёлых периодов блокады. За 2 дня до начала работы переправы нормы выдачи хлеба сократили в пятый раз. Рабочим полагалось по 250 граммов, детям, иждивенцам и служащим — по 125 граммов.

Организация движения по льду стала возможной благодаря работе городских инженеров, строителей и бойцов Красной армии. Водители, регулировщики и зенитчики ежедневно рисковали жизнью, обеспечивая доставку продовольствия. Ледовую трассу ленинградцы назвали Дорогой жизни.

Уже через месяц снабжение по Ладоге позволило увеличить нормы выдачи хлеба. Рабочие стали получать по 350 граммов, остальные жители — по 200 граммов. В первую блокадную зиму по этой трассе на Большую землю эвакуировали сотни тысяч человек, в том числе детей, пожилых людей и раненых.

22 ноября в Марше памяти примут участие ветераны, жители блокадного Ленинграда, юнармейцы и волонтёры. Колонна пройдёт по сухопутному участку Дороги жизни — от знака "Регулировщица" на Рябовском шоссе до посёлка Осиновец.

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Фото: Piter.TV